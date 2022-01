Jüri Luik: lähiajal peab Putin tegema selge otsuse

Luige sõnul on NATO ühel meelel, et Venemaa peab viima väed Ukraina piiride lähistelt ära: «Loomulikult ka Eesti nimel mina rääkisin samad teesid, rõhutasin ka, et Venemaa esitatud lepingu projektid on täiesti sobimatud ja ei saa aluseks olla mingitele läbirääkimistele».

Luige arvates on oodata Venemaa presidendi otsust vägede liigutamise osas. «Ilmselt lähiajal peab Putin tegema üsnagi selge ja radikaalse otsuse, kas läheb välja sõjalisele konfliktile või jätkab rahumeelset diplomaatilist arutelu,» rääkis Luik, lisades, et mis hetkel Venemaa president otsuse teeb, on raske ennustada.

«On selge, et lõputult ei saa vägesid Ukraina ümber hoida. See muutub keeruliseks juba puhtalt tehniliselt ja ka tänu sellele, et sõdureid ja ohvitsere ei saa lõputult seal põllu peal valmisolekus hoida,» märkis ta.