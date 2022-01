Reformierakondlaste sõnul on Keskerakonna välja pakutud rahakülv kõikide elektriarvete kompenseerimiseks populistliku maiguga ja ebarealistlikult kulukas. Keskerakond soovib täna valitsuses kompromissi leida ja on kindel lisatoetusmeetmete vältimatuses.

Oravatele see idee mõistagi meeltmööda ei olnud. «Siin on populistlik võidujooks käimas tegelikult. 170 miljonit? Meil juba kõrghariduse rahastamiseks läheb 110 miljonit,» sõnas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) Postimehele.

Vastates riigikogu infotunnis küsimusele hätta sattunud pensionäride kohta sõnas Kallas, et kõik pensionärid ei vaja abi. «Minu vanemad on pensionärid, nemad ei ole abivajajad. Neile selle toetuse andmine tegelikult tähendaks seda, et seda toetust saab keegi teine vähem, kui seda teha automaatselt,» ütles Kallas.