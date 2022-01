Aas märkis, et järgmised korralised valimised on 2023 märtsis ning avaldas lootust, et nii kaua valitsus ka püsib. «Kuni suudetakse leida kompromisse, siis kindlasti püsib,» toonitas Aas. «Me oleme kogu aeg suutnud kompromisse leida, ma arvan, et see juhtub ka sel korral,» vastas Aas küsimusele, kui kriitiline seis on praegu valitsuses.