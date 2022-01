Eesti lühiuudised

Terviseamet: oodata on 3000 nakatunuga päevi

Terviseameti nädala ülevaates on nakatamiskordaja R tänaseks tõusnud 1,3ni. Sellel nädalal võib oodata terviseameti prognoosi järgi 17 000 uut nakatunut. «Mõni päev võib uute nakatunute arv ulatuda 3000ni,» märgib terviseamet. «Esimesel nädalal kasvas jätkuvalt omikroni kahtlusega tüvede osakaal. Arvestades pühadeaegset suurenenud kontaktide arvu, puhkuseperioodi lõppu, omikrontüve kasvavat osakaalu, haigestumuse tõusu suurtes maakondades (Harjumaal juurdekasv 72 protsenti) ja alanud tõusu Ida-Virumaal (juurdekasv 33 protsenti), on tõenäoline, et haigestumise kasv jätkub veelgi kiiremini,» lisas amet. «Omikrontüve osakaal ringlevatest tüvedest on ligi 80,2 protsenti,» täpsustas amet. PM