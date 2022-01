ÜLEVAADE ⟩ Aasta tagasi valitsusest välja kukkunud EKRE ja Isamaa ei usu Jüri Ratast

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles Postimehele, et nende valitsus oli väga edukas ja tulemuslik. «Meie võime oma tegevusega rahul olla,» kinnitas ta, tuues näiteks ka koroonakriisi, millele nad olid reageerinud täiesti adekvaatselt ja tulemuslikult. Seda olukorras, kui ei teatudki veel, mida see endast kujutab, ja kõik olid hirmul. «Meie valitsus aga kuulutas kohe välja erakorralise olukorra ja korraldasime sealjuures ettevõtetele toetuse maksmise, et meie majandus jääks püsima,» selgitas Põlluaas. Praegune valitsus aga ei seisa tema hinnangul riigi ja rahva huvide eest, sest kõrgete energiahindade tõttu võib ennustada pankrotilainet ning massilisi koondamisi.