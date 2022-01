Bideni populaarsus on küsitluse kohaselt langenud

Vaid 33 protsenti ameeriklastest leiab, et Biden teeb head tööd. Samas 53 protsenti hindab presidendi ametialast tegevust negatiivselt.

Langustrendi on täheldatud ka Quinnipiaci varasemates 2021. aastal läbi viidud arvamusküsitlustes.

Usaldus president Bideni vastu langes ka USA demokraatide seas, kuigi 75 protsenti ennast demokraadiks liigitavatest vastanutest on Bideniga endiselt rahul.

Enamik ameeriklasi arvab, et president Biden pole üheski oma kolmes peaülesandes õnnestunud.

Kokku 57 protsenti ameeriklastest leiab, et president on majanduse juhtimisega halvasti hakkama saanud. 54 protsenti ameeriklastest väljendas rahulolematust presidendi suhtumisega välispoliitikasse.

Koroonaviiruse kriisiga toimetuleku osas sai Biden heakskiitva hinnangu 39 protsendilt vastanutest. Suurem osa vastajatest ehk 55 protsenti leidis aga, et president on ka koroonaviiruse pandeemia ohjeldamisel kehvasti esinenud.

Uuringus küsiti hinnangut ka selle kohta, kuidas Bidenil on läinud esimesel aastal USA presidendina. Vastanutest 39 protsenti ütles, et Biden oli oodatust halvem ja vaid seitse protsenti, et arvatust parem.