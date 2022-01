Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles täna, et tänased numbreid vaadates tuleb meeles pidada, et omikrontüve hiidlainet on juba oodatud. «See on tulnud igas riigis. Täna on meil Covid-19 rekord. Meie nakatumine võib tõusta 6000-8000 nakatumiseni päevas,» möönis peaminister.