Sotsiaaldemokraadid soovivad riigipühade vabad päevad kätte saada kalendri kiuste

SDE aseesimees Lauri Läänemets ütles Postimehele, et sellisel kujul vaba päeva on nimetatud küll lisapuhkepäevaks, kuid sisuliselt ta seda ei ole. «Seega ei suurenda meie ettepanek puhkepäevade arvu, vaid tagab, et inimene saab seaduses ette nähtud vaba päeva tõepoolest kätte. Seaduses sätestatud vaba aeg, mida veeta pere ja lähedastega, ei tohiks sõltuda kalendrist või tööandjatest, vastasel juhul vähendab see riigi- või mõne teise püha olulisust inimeste jaoks,» põhjendas Läänemets eelnõu vajalikkust. «Nii on asjad korraldatud ka Hispaanias, Belgias, Iirimaal ja Luksemburgis.»