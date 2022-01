«Rakett 69» jõuab järgmisel aastal ka Luksemburgi eetrisse

«Me ikkagi väga loodame, et see Luksemburgi leping on selline asi, mis avab meile teisigi uksi. Telesaateid tehakse maailmas ju tohutult ja ilmselt on selle jaoks olemas tiimid, kes käivad messilt messile, et formaati müüa. Meil Eestis sellist võimalust ei ole, mistõttu on äge, kui mujal maailmas peetakse «Raketti» unikaalseks ja ägedaks formaadiks ja et saame selle kasutamisõigust edasi anda,» rõõmustas teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni juhataja Annely Allik.