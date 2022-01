Eesti lühiuudised

Jaak Joala kuju viidi lattu hoiule

Viljandi linnavalitsus otsustas esmaspäeval, et Jaak Joala kuju tuleb praegusest asukohast ära viia. Sellest lähtudes võeti kuju eile tükkideks, pakiti kokku ja viidi Viljandi Linnahoolduse lattu hoiule. «Mul on väga kurb tunne, et minu kodulinn, kes peab ennast kultuuripealinnaks, sellisel moel tegutseb,» sõnas kuju paigaldanud mittetulundusühingu Meie Viljandi liige Harri Juhani Aaltonen ja kuulutas 13. jaanuari Eesti vaba kunsti surmapäevaks. Toimuvas süüdistas ta eeskätt linnavalitsust ja linnapead. Sakala