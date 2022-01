Tõstamaa perearstikeskus asub mugavalt ühe katuse all kohaliku apteegiga ja näib täitvat ühtlasi harivat muuseumirolli, kus väljas aleviku arstiabi minevik koos kunagiste arstiriistade ja apteegianumatega. Koridori lõpus on väljapanek sellest, mida kõike inimkehast kätte on saadud: haavlid, õngekonksud, paelussid, haiged hambad jne.

Samuti on tähelepanuväärne, et perearstikeskuses on võimekus teha vereanalüüse, ultraheliuuringuid, röntgeniülesvõtteid ja koguni minioperatsioone.

Iluteenuseks muudetud hambaravi

Et jõuda hambaravini, alustab Veskimägi aga kaugemalt: «Minu nägemus on laiahaardeline esmatasandi meditsiiniabi. Pean oluliseks kohapealset diagnostikat, analüüse ja protseduure. Tavaliselt sisaldab perearstikabinet kirjutuslauda ja tooli ning seal perearst kirjutabki saatekirju. Ühega lähete kardiogrammi tegema, teisega spirogrammi ja siis tagasi. See on ehk linnades jätkusuutlik, aga maal pole see mõistlik. Lähim koht on Pärnu haigla, mis on üle viiekümne kilomeetri kaugusel. Seetõttu olen juba aastakümneid arendanud siin kohapealset diagnostika ja protseduuride võimekust. Mida rohkem me saame ära teha esmatasandil, seda efektiivsemaks muutub meie meditsiinisüsteem,» ütleb Veskimägi.