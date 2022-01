Eesti firma hakkab arendama Itaalia armee robootikaprogrammi

Mitmeaastase lepingu eesmärk on autonoomsete süsteemide ehk RAS-tehnoloogia abil ajakohastada Itaalia armee strateegiat ja luua rakenduskava mehitamata süsteemide ja nendega seotud tehnoloogia kasutuselevõtuks, teatas Milrem Robotics.

«Oleme uhked, et osutusime valituks Itaalia relvajõudude partneriks ja saame neid toetada ühes maailma arenenumas ja väljakutsuvamas robootikaprogrammis. See hange on täielikus kooskõlas meie põhitegevusega autonoomsete ja robottehnoloogiate süsteemiintegraatorina,» ütles Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi.