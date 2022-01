Confido rajab Merivälja tee äärde uue meditsiinikeskuse

Confido juhatuse esimehe Risto Lauri sõnul on ettevõtte kasv olnud kiire, kuid nõudlus tervishoiuteenuste järgi on kasvamas veelgi kiiremini. «Tahame olla inimeste lähedal just siis, kui nad abi vajavad. Uus keskus on väga mugav ennekõike Pirita, Merivälja ja Viimsi elanike jaoks,» rõhutas Laur, kelle sõnul hakkavad keskuses tegutsema perearstid, hambaarstid, mitmed eriarstid, sõltuvusravikeskus, vaimse tervise keskus, taastusravikeskus ja apteek.