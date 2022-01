Lauri: kindlasti ei olnud valitsuse soov, et energiahüvitis läheks võlgade katteks

Tänases leheski kirjutab Postimees, et riik tasub seeläbi ekslikult võlgnike trahve kinni. Seda, et energiatoetused läheks täitemenetluses võlgade katteks, valitsus ministri sõnul kindlasti ei soovinud. «Vana võlg küll väheneks, kuid tekkib uus võlg. Konkreetne võlausaldaja võib küll olla rahul, kuid uued võlausaldajad ja võlgnik kindlasti mitte,» põhjendas ta.

«Kehtivate seaduste kohaselt ei ole erakorraline energiahüvitis selles loetelus, mis ei lähe võlgade katteks. Põhjus selles, et tegemist on väga kiiresti väljatöötatud meetmega ja lahendusega, mida kunagi varem pole kasutatud. Seadusandja ei saanud ette näha, et selline vajadus võib kunagi tekkida,» selgitas Lauri hüvitise välja töötamist.

Siinkohal tuleks Lauri sõnul vaadata mitmeid paragrahve: «Üks neist on see, mis osutab sellele, et vara arestimisel ei tohi kütet või kütte muretsemiseks mõeldud rahalisi vahendeid ära võtta. See punkt osutab, et teatud juhtudel ei tohiks ka praegu vähemalt kogu energiahüvitise summat arestida,» kirjeldas ta.

Kehtiva seaduse mõte on ministri sõnul siiski see, et võlgnik peaks küll elama kokkuhoidlikult ja oma võlga vähendama, kuid siiski saama enda eluga edasi minna. «Täiendavate ja uute võlgade teke seda ei toeta. Ärgem unustagem sedagi, et võlgniku motiveerib pingutama seegi, kui ta võlakoormus mitte ei kasva, vaid väheneb,» selgitas ta.