Valitsus loodab, et riigikogu lahendab energiahüvitise tööõnnetuse ruttu

Justiitsminister Maris Lauri (RE) sõnul ei soovinud valitsus kindlasti, et raha võlgade katteks läheks. «Seadusandja ei saanud ette näha, et selline vajadus võib kunagi tekkida. Mis aga ei tähenda, et me nüüd, kui elu kitsaskoha kätte näitab, seda teha ei saaks,» sõnas ta. «Kuna tavapärane seadusprotsess on siiski suhteliselt pikk, siis loodan, et riigikogu teeb selle muudatuse kiiresti, kasutades seaduspäraseid eelnõu menetlust lühendavaid viise,» avaldas ta lootust.