KESKPÄEVATUND ⟩ Reformierakonnal on empaatia puue

«Valitsuse esimene kohustus on aidata oma kodanikke, et neil oleks turvaline elada. Sõnumid hätta sattunud inimeste aadressil peavad olema empaatilised, kuid empaatia puudumine on Reformierakonna puue,» ütles Hõbemägi.

Ta märkis, et loomulikult tuleb tegeleda kõrge elektrihinna põhjusega ning teha investeeringuid varustuskindluse suurendamiseks, kuid esimese asjana tuleb aidata neid inimesi, kes ei suuda oma elektriarvet maksta.

Ta tõi näiteks, et ajaloolistel põhjustel on Eestis palju 70-80-aastaseid inimesi jäänud elama eramajadesse. «Võib ju öelda, et müü maja maha ja koli jõukohasemasse elukohta, aga loomulikult ei taha keegi minna ära oma kodust, kus ta on elanud kogu elu,» ütles Hõbemägi.

Ajakirjanik Ainar Ruussaar ütles, et loodetavasti on see vaid tema halb unenägu, kuid talle tundub, et kui erakonnad toetuste kokku leppimisega veel kaks kuud venitavad siis ei olegi enam vaja kokku leppida.

«Ma ei ole päris hästi aru saanud, ükskõik, milline oleks koalitsioon, millised oleksid kompensatsioonimeetmed siis, kui meil oleks ükskõik, milline teine koalitsioon. Tore on kuulata EKRE juhi sõnumit, et ärge makske arveid, mis ei ole kuidagi konstruktiivne. Keskerakond on samas toonud lauale ettepanekud kompenseerida elektriarved kõigile, sõltumata sellest, kas nad kütavad oma eramaja kõval mitut basseini,» ütles Ruussaar.

Ta lisas, et enne elektrihinna kõrgustesse sööstmist elas Eestis 200 000 inimest, kes vajasid kõrvalist abi ja toetusi. «Võib ette kujutada, kui palju on neid inimesi praegu,» lausus ta.

Marek Strandbergi sõnul on kogu kompenseerimise vaidluse taustal jäänud tähelepanuta asjaolu, et kui ettevõtetele elektri hinna tõusu ei kompenseerita, võtavad nad puuduoleva raja tarbija käest.