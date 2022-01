Tõnu Raadikule tehti Mehhikos elupäästev operatsioon

Järgmisel päeval teatas ajakirjanik Juku-Kalle Raid sotsiaalmeedias, et Raadik suundub heade annetajate toel operatsioonile: «Suur aitäh teile kõigile, kes ergastusid, et päästa ära meie armastatud näitleja, viiulikunstnik, igatpidikunstnik ja äge inimene me kultuuriruumi jaoks Tõnu Raadik.» Liis Epleri sõnul aitas Mehhiko haiglaga suhelda just Raid, jagades olukorra kohta operatiivset infot.​