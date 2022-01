«Midagi väga hullu Eestis ei ole oodata, sest Läänemeres ei ole praegu väga palju vett sees,» selgitas eile pärastlõunal mitmesuguseid prognoose uurinud mereteadlane ja matemaatik Tarmo Soomere. Üleujutuste võimalikkusest rääkides tõdes professor Soomere, et need sünnivad Eestis tavaliselt juhul, kui Läänemeri on enne tormi algust väga vett täis. «Meil on võimalikud situatsioonid, kus Taani väinade kohal puhuv tuul surub Läänemerre nii palju vett sisse, et mere veetase on 60–80 sentimeetrit kõrgem kui tavaliselt,» selgitas ta. Soomere täpsustas, et praeguse 20–30-sentimeetrise veetaseme tõusuga samasugust efekti pole ning seetõttu midagi vapustavat juhtuda ei saa.