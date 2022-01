Eesti lühiuudised

Päästeamet koondab kärpekava täitmiseks operatiivkorrapidajaid

Siseminister Kristian Jaani (Keskerakond) sõnul kaotatakse valitsuse kärpekava täitmiseks päästeameti peamiselt täitmata ametikohad, aga koondatakse ka näiteks päästeteenistuse operatiivkorrapidajaid. «Päästeamet vaatab tõepoolest /.../ üle enda juhtimisstruktuuri. Näiteks operatiivkorrapidajad, kelle ülesanne on reageerida n-ö teise juhtimistasandina erinevatele sündmustele. Kui me räägime operatiivkorrapidajatest ja räägime näiteks osast töödest, mis on seotud ohutusjärelevalvega, siis nende inimeste hulk on 70. Enamikule inimestele pakutakse organisatsioonisiseselt tööd ja hetkel võib olla umbes 20 inimest, kellele tööd on leida raske,» rääkis minister. ERR