Peaminister Kaja Kallas (RE) vastas Postimehe küsimusele PCR-testide kohta: kas need peaks Eestis ära kaotama ning kas on vaja kõiki nakatunuid testida? Peaministri sõnul testimist veel ära lõpetada ei saa, sest see aitab meil viirustüvesid eristada. Meil levivad koos omikron- ja deltatüvi ning viimane on see, millega nakatunud satuvad tõenäolisemalt haiglasse.