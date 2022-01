Ringkonnakohus võttis Laagna surmaavarii süüasja otsuseks lisaaega

Khalilovi kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekov taotles oma kaitsealuse süü ümberhindamist leebema liikluskuriteo paragrahvi järgi. Kaitsja leidis, et Khalilovile tuleks määrata senisest oluliselt leebem ehk kuni viieaastane vangistus.

Harju maakohus mõistis mullu 24. mail Isa Khalilovile 10-aastase vangistuse ning temaga koos kohtu all olnud Vjatšeslav Kalašnikovile kolmeaastase vangistuse.

Kalašnikovi mõistis kohus süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ja raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuse raskema paragrahvi järgi, mis on surma põhjustamine ettevaatamatusest. Kalašnikovi puhul arvestas kohus karistusaja sisse vahi all viibitud aja 2020. aasta 3. juulist kuni mullu 11. märtsini.

Kohtunik Anne Rebane selgitas otsust välja kuulutades, et Kalašnikovi ei saanud mõista süüdi sama paragrahvi alusel, nagu Khalilovit ehk liiklusnõuete rikkumises, mis põhjustas kahe või enama inimese surma.

Põhja ringkonnaprokurör Diana Helila hinnangul on Isa Khalilovi ja Vjatšeslav Kalašnikovi süü ränkade tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustamises tõendatud ning taotles neile kohtuvaidluses 12 aasta pikkust vangistust.

Khalilovi kaitsja Vladimir Sadekov leidis, et prokuröri nõutud karistus on liiga karm ning tuleks arvesse võtta ka Khalilovi sõidukile ette keeranud Volvo juhi süüd. Sadekov märkis ka, et juhtunus jäi selgitamata teiste liiklejate seos õnnetuse põhjustamisega.