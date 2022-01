Rahvaloenduse veebiküsitlusel on probleeme tekitanud sisselogimine

Osila rõhutas, et iga inimene on oodatud vastama enda eest. «Eriti oluline on seda teada neil, kelle aadress on sattunud rahvaloenduse juhuvalimisse – kui saite postkasti paberkutse, siis vastama peavad kõik, mitte vaid üks pereliige. Näiteks kui sinu elukaaslane on ankeedi juba täitnud, on see väga hea, kuid täida ankeet kindlasti ka ise,» lisas Osila.