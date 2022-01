Üle poole traumapunkti pöördujatest on libedaga kukkunud

Eile aidati Novaki sõnul traumapunktis 60 patsienti, täna on teenindatud juba 15 inimest ning järjekorras ootab veel 14 patsienti. Pikim ooteaeg on olnud 3 tundi ja 15 minutit.

«Umbes 50-60 protsenti patsientidest on libeduse tõttu kukkumise tagajärjel saanud trauma,» nentis ta. Siiski ei saaks Novaki hinnangul väita, et tegu oleks omamoodi kriisiga: «Iga talv on libe ning igal aastal on meil libedaga kukkunud patsiente.» Küll aga tuletab ta meelde, et libedaga tasub liigeldes väga ettevaatlik olla.