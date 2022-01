Siseministeeriumi kantsleriks on saamas Tarmo Miilits

«Tarmo Miilitsal on mitmekülgne kogemus siseturvalisuse ja sisejulgeoleku valdkonnas ja seda nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tema teadmised ja kogemused siseturvalisuse, julgeoleku ja kriisireguleerimise osas on väärtuslik pagas, mis on suurepärane stardipositsioon siseministeerumi kantsleri ametikohale asumiseks,» põhjendas siseminister Kristian Jaani.