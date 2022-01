REPORTAAŽ ⟩ Pensionär: äkki makstakse 139 euro suurusest elektriarvest kõigest 20 eurot tagasi

Zaid sõitis bussiga Lasnamäe linnaosavalitsuse ukse taha, kust ta saadeti edasi Mahtra tänavale. Nimelt asub seal sotsiaalhoolekande osakond, kus saab taotleda elektri- ja energiatoetust. Zaid kõnnib kepi toel ning ta nägemine on väga kehv, mistõttu ta arvutis olla ei suuda ega saa täita elektroonilist taotlust. Oma lastelt ta selle täitmisel aga abi paluda ei soovi, kuna ta on ikkagi täiskasvanud inimene ning peaks ise hakkama saama.

«Elektriarvet pole ma veel saanud, aga minu küttearve oli ikka väga kõrge,» ohkab Zaid. «Küttearve on vaikselt sügisest saadik tõusnud, septembris oli tõusnud 40 eurole, siis eelmine kuu oli 73 eurot ja sellel kuul 139 eurot,» räägib mees. «Mis mängud need on? Kui ma seda arvet nägin, siis lausa ihukarvad tõusid,» lisab Zaid. Tal on kaasas mitu ümbrikut, palju arveid.