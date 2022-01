«Ikka peatäie nutsin ära.» Ulmelised arved panid suurperedele põntsu

Anli, Alar, Anders (4 a), Andri (2,5 a) ja Klorella-Liis (3-kuune). «Eks seal muud pole, kui et elektriarve peab ju ära tasuma. Kuidagi peab hakkama saama, aga ma ei tea, kust me siis veel kokku tõmbame.» FOTO: Sander Ilvest

Tulesid põlema ei jäeta, osa pirne on lahti keeratud… Pered teevad justkui kõik võimaliku, et tarbimine kontrolli all hoida, kuid elektriarved on sellegipoolest üle mõistuse kõrged.