Teeolud püsivad talvised ning libedad

Varahommikul on põhi- ja tugimaanteed valdavalt lumised, kohati soolaniisked. Mitmel pool esineb teedel pinnatuisku. Üle Eesti on sajuta ilm. Temperatuurid on kõikjal miinuspoolel, välja arvatud saartel, kus on tõusnud nullilähedale, teatas transpordiamet.