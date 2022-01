Erik Roose: ringhäälingu peksmine erameedia poolt on asendustegevus

Saatejuht Toomas Luhats ironiseeris, et eelmisel nädalal pakkusid erameedia juhid ERRile «juhtimisteenust» ja andsid soovitusi, millised saated tuleks kinni panna. Roose hinnangul olid need soovitused pealiskaudsed.

Roose kinnitusel näitavad arvamusuuringud, et 74 protsenti küsitletutest peavad rahvusringhäälingut usaldusväärseks. «See on viimase 5-6 aasta kõrgeim näitaja ning ERR on kohe seal politsei, pääste ja kaitseväe järel usaldusväärsuse tabelis,» märkis ta.

«Oli aegu, kus erameedial oli raske. Tänaseks päevaks on erameedia seisukord paranenud, ja päris selgelt, ning mis on vastasseisu põhjus, peab neilt endilt küsima. Mina omalt poolt olen öelnud, et näen vajadust ühiselt lahendada neid probleeme, mis on tekkinud, näiteks, kui suured välismaised platvormid toimetavad Eestis makse maksmata,» tõdes ta.

«Ringhäälingu peksmine on natuke nagu asendustegevus,» leidis Roose.

Roose sõnul toimub praegu eksperiment, et näha, kui odavalt veel on võimalik ringhäälingut teha. «Euroopas väljendavad kõik imestust, kuidas nii vähese rahaga on nii palju võimalik teha,» märkis Roose.

Küsimus, kas iga euro on kasutatud sihipäraselt pole Roose arvates tõsiseltvõetav, sest ERRis on tööl siseaudiitor, kes jälgib kõiki juhtimisprotsesse, ja auditikomitee, mis on nii välis- kui siseeksperte kaasav, samuti iga-aastased välisaudiitori tegevused.

«Selle juhatuse ametiaja ehk 4,6 aasta jooksul on meid igati läbi valgustatud ja isegi oponendid on jõudnud tulemusele, et pole anda paremaid soovitusi, kui ERR ongi teinud. Kõigi viie erakonna esindajad on vangutanud pead ja leidnud, et kõik on tehtud efektiivselt, kuid raha on ikkagi juurde vaja,» rääkis Roose.

«Mõtleme, kui «Aktuaalne kaamera» ühel hetkel tõesti ei tuleks, siis need, kes elavad kesklinnas, läheksid ilmselt kohe akna juurde, et vaadata, mis lipp meil lehvib,» pakkus Roose.