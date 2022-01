Saarte Hääle ja raadio Kadi peatoimetaja koondati

Saarte Hääle juhatuse liige Gunnar Siiner segitas Postimehele, et peatoimetaja kohta ei ole koondatud, vaid koondati tegevdirektori oma. «Tegevtoimetaja ja peatoimetaja on nüüd ühes isikus,» selgitas ta. Saarte Hääle tegevtoimetaja on Andres Sepp.

«Meil ei ole majanduslikult keeruline seis. Meil on viimase 15 aasta üks kõige paremaid majanduse seise üldse,» vastas Siiner Pesti kommentaarile, et ta koondati raske majandusliku seisu tõttu. «Meie seis on väga hea. Meie digitellimused moodustavad täna 25 protsenti. Ja me tegeleme edasi, et digitellijaid kaasata.»