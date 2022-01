Rail Balticu projekti juhtimisele kulub 32 miljonit eurot

RB Rail AS juhatuse esimees ja tegevjuht Agnis Driksna, Systra Lääne-Euroopa klastri direktor Frédéric Dufour ning RB Rail ASi tehniline direktor ja juhatuse liige Marc-Philippe El Beze. FOTO: Erakogu

RB Rail ASi tehniline direktor ja juhatuse liige Marc-Philippe El Beze ütles, et eesmärk on pakkuda liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide lahendust kogu 870 km pikkuse Rail Balticu trassi ulatuses.

SYSTRA on ühistranspordi- ja liikuvuslahendustele spetsialiseerunud inseneri- ja konsultatsioonikontsern, mille peakorter on Pariisis. Grupp on üle 60 aasta aidanud luua ja täiustada ning moderniseerida transporditaristuid. SYSTRA annab tööd 7300 inimesele.

ITALFERR on FS Groupi (Itaalia riigiraudtee) insenerikonsultatsioonifirma. Alates asutamisest 1984. aastal on ettevõte teostanud üle 600 projekti enam kui 60 riigis. Ettevõttes on palgal 2000 töötajat.

Egis on Prantsusmaal 2011. aastal rajatud rahvusvaheline ettevõte, kes tegutseb konsultatsiooni-, ehitustehnika ja liikuvusteenuste sektoris. 120 riigis tegutsev Egis annab tööd 16 000 inimesele.