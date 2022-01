Kirikute nõukogu soovib energiakulude hüvitist ka kogudustele

Kirikute nõukogu president peapiiskop emeeritus Andres Põder märkis valitsusele saadetud kirjas, et väga suure hulga Eestimaa koguduste majanduslik toimetulek on otseselt seotud korjandustega, mis tehakse koguduste kogunemistel, eeskätt jumalateenistustel. Seonduvalt nende kogunemiste piirangutega on osavõtjate arv aga võrreldes varasemaga oluliselt väiksem, mis kajastub otseselt korjandustes.

«Kogudustes, kus on lisaks korjandustele oluline osa küünalde kasutamisel jumalateenistuste käigus, on samuti suurel määral vähenenud küünalde müügist tulenev sissetulek,» nentis Põder.

Samuti on kirikud ja teised pühakojad väga sageli hooneteks, kus korraldavad kontserte nii kogudused kui ka teised kontserdikorraldajad. Ent möödunud aasta lõpus ja ka tänavu on juba palju kontserte, mis kirikutesse oli kavandatud, tulnud ära jätta, millega on Põdra sõnul ära langenud ka need tulud, millega kogudused olid oma tegevuses eelnevalt arvestanud.

Lisaks on kogudustel kirikute nõukogu presidendi sõnul kohustus kaitsta kirikutes olevat üldrahvalikult olulist muinsus- ja kunstivara. «Küttevõimaluste vähenemise või äralangemise tõttu on juba praegu oht, et suurenev niiskustase neid kahjustab. Kujunenud olukorras ei ole kogudused võimelised hoidma ruumides vajalikku temperatuuri taset,» tõdes ta.