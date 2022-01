Ekspertide hinnangul liigub Euroopa sõjalise konflikti suunas

Euroopa Parlamendi saadik ja endine kaitseväe juhataja Riho Terras (Isamaa) meenutas, et Venemaa president Vladimir Putin esitas hiljuti kirjalikud nõudmised NATOle ja Ameerika Ühendriikidele, millele riigipea tahab saada omakorda kirjalikku vastust. «Me kõik teame, et need vastused teda ei rahulda ja et sealt edasi tulevad mingid tegevused,» märkis Terras.