Eesti küberruumi kaitsjad on valvsad ja valmis sekkuma

Kommenteerides Eesti riigiasutustele suunatud küberrünnakute ohtu ja selle võimalikku aktiviseerumist, kinnitas RIA peadirektori asetäitja Gert Auväärt, et amet on selleks valmis.

«RIA küberintsidentide käsitlemise osakond on ööpäevaringselt mehitatud, et jälgida Eesti küberruumis toimuvaid intsidente ja rünnakukatseid, aga ka maailmas toimuvat,» märkis Auväärt. «Muu hulgas analüüsime ka Ukraina asutuste suunas tehtud küberrünnakuid, et neist õppida.»

Olukord Eesti küberruumis on tema sõnul praegu tavapärane. «RIA teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et ennetada võimalikke rünnakuid Eesti riigi e-teenuste ja asutuste suunas,» sedastas RIA peadirektori asetäitja. «See algab baasküberhügieenist ning lõppeb sellega, et asutustel ja ettevõtetel on teada, milliseid seadmed ja tarkvarad on neil kasutuses ning mis õigused erinevatel töötajatel on ja kuidas neid hallatakse.»