President Karis kutsub üles rahvaloenduse e-ankeedile vastama

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila selgitas, et mida rohkem inimesi ankeedi ära täidab, seda täpsemad ja kasulikumad on edaspidi ka otsused, mida nende põhjal tehakse. «Panen südamele, et nooremad aitaksid vajadusel oma eakamaid sugulasi veebis ankeeti sisse logimisel,» lisas Osila.

Veel rõhutas ta, et iga inimene on oodatud vastama enda eest. «Eriti oluline on seda teada neil, kelle aadress on sattunud rahvaloenduse juhuvalimisse – kui saite postkasti paberkutse, siis vastama peavad kõik, mitte vaid üks pereliige. Näiteks kui sinu elukaaslane on ankeedi juba täitnud, on see väga hea, kuid täida ankeet kindlasti ka ise,» toonitas ta.