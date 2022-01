Härma: nakatumiste arv kasvab kiiresti

Härma kinnitusel vajavad haiglaravi praegu enamasti deltatüvega patsiendid. «Sellegipoolest ei saa omikronitüve puhul jääda lootma, et selle veelgi laiema leviku korral haiglaravi vajavate inimeste arv ei kasva. Teiste riikide puhul näeme, et omikronitüve leviku tõttu hospitaliseerimine kasvab,» nentis ta.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) tõdes, et Eesti on olukorras, kus nakatumiste kasv on väga kiire, hoogsam kui kunagi varem. Kiige sõnul on kõige ohustatumad vaktsineerimata üle 60-aastased inimesed. «Eakamad ja riskirühma kuuluvad inimesed ei peaks vaktsineerimsit ja ka tõhustusdoosi tegemist edasi lükkama,» rõhutas Kiik.