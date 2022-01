Riik saab enam kui 40 miljoni euro eest uut tankitõrjerelvastust

«Nii mahuka ja olulise investeeringu puhul on äärmiselt hea meel selle üle, et läbi erinevate võimekuste võrdlusesse toomise, õnnestus projekti eeldatavalt kogumaksumuselt säästa ligi kaks miljonit eurot ja seejuures tõsta oluliselt tankitõrje võimekust,» ütles RKIK-i relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp pressiteates.

Tegemist on ühekordse tankitõrje raketiga, mille laskeulatus on kuni kaks kilomeetrit ning mis võimaldab rünnata ka liikuvaid sihtmärke. Esimesed tarned saabuvad Eestisse juba sel aastal.

«Uued tankitõrjerelvad annavad Kaitseliidu üksustele senisest suurema lahingujõu, aidates vastast kaugemalt ja täpsemalt kahjutuks teha. Oleme valmis sõdima ka soomustatud vastasega, mistõttu on uued relvad meie jaoks üliolulised,» teatas Kaitseliidu Peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

Tankitõrjerelv Spike SR asendab Kaitseliidus olevaid 90-millimeetriseid järelveetavaid tankitõrjekahureid. Eelnevalt olid kaitseväes kasutusel Milan juhitavad tankitõrje raketikompleksid, mis on aastaid tagasi relvastusest välja läinud.

«Kaitseväe võime mõjutada vastase soomustehnikat täieneb oluliselt. Erinevus seisneb selles, et kui hetkel eksisteerib 1500 meetri tankitõrje võime pataljoni tasemel, siis Spike SR tulekuga omandab antud võime ka jalaväekompanii. Raketti saab lasta nii päeval kui öösel ning see töötab lase-unusta meetodil. Efektiivsed on ka treeningvahendid, mis lepingu järgselt ostetakse,» märkis kaitseväe jalaväeinspektor kolonelleitnant Martin Kukk.