Mihkelson ärgitab kaitsekulutusi tõstma 2,5 protsendile

Intervjuus ERR-ile tõi Mihkelson hea eeskujuna esile Leedu, kelle kaitsekulutused tõusevad 2,5 protsendile 2030. aastaks. «Ma arvan, et praegu, kui Eestis käib parlamendis julgeolekupoliitika aluste ülevaatamine, on see õige aeg poliitilist üksmeelt tekitada,» julgustas Mihkelson, lisades, et suuremat tähelepanu nõuab eeskätt Baltimaade õhukaitse väljaarendamine.