Eesti Rooma Klubi uus president on Alvar Soesoo

Alvar Soesoo on tuntud teadusringkodades, geoloogia- ja globaalteemade populariseerija ning kirjutiste autorina, huvitava vestleja ja oodatud saatekülalisena.

ERK presidendi teesid on veel esitamata, kuid fookus on ka edaspidi erinevaid teaduse, majanduse ning ühiskonna harusid ühendavatel avalikel diskussioonidel ning põlvkondadevaheliste sildade ehitamisel tulevikku määravatel teemadel.

ERK on tuntud temaatiliste ümarlaudade ja sümpoosionide korraldajana, mis ühendavad poliitikaväliselt valitsuse, ettevõtluse, teaduse ja ühiskondliku arvamuse. Sümpoosionide materjalid on vormistatud pöördumisena valitsusele ja rahvuslik hüve, millele on kõigil vaba juurdepääs. Kokkuvõtted leiavad kajastamist Rooma Klubi meedias ning mõjutavad sellega arusaama piirkonna eripäradest.