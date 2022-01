Paljud perearstid on kas läbi põlenud või läbi põlemisele väga lähedal. Perearst Diana Ingerainen Järveotsa perearstikeskuses. FOTO: Eero Vabamägi

Hiljutine küsitlus perearstide seas näitas, et 86 protsenti perearstidest on kas juba läbi põlenud või läbipõlemise äärel. Nimelt püstitati esmaspäeval koroonasaatekirjade rekord – avaliku testimise organisatsiooni laekus üle 15 000 saatekirja. Saatekirju testimisele väljastavad perearstid, kelle töökoormus on omikroni tulekuga meeletult kasvanud.