USA ülemkohus tõrjus Trumpi taotluse blokeerida 6. jaanuari dokumendid

Rahvusarhiiv on alates augusti lõpust saatnud Trumpi ja praeguse presidendi Joe Bideniga seotud dokumente kongressi uurijatele, kellel on nendega tutvumiseks aega 30 päeva.

Ülemkohus on varem otsustanud, et presidendid võivad hoida teatud dokumente ja jutuajamisi salastatuna, et arendada oma abidega avameelsemaid arutelusid. Trump püüdis blokeerida sadu lehekülgi Valge Maja dokumente. Nende seas on tema tähtsate abide, nõunike ja pressiesindajate kirju ja protokolle.