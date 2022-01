Raadio MyHits saab uue juhi

Praeguseks on raadio MyHits kasvanud väga stabiilse kuulajaskonnaga raadiojaamaks, mida igal nädalal kuulab 155 000 inimest. Ajal, mil noori on väga keeruline kõnetada, on just MyHits leidnud üles publiku alla 25-aastaste vanuserühmas. Sellele on kindlasti kaasa aidanud keskendumine just parima võimaliku muusika mängimisele.