Saar: valitsuse energialahendus on poolik ja ebaõiglane

«On positiivne, et valitsus kasutas uue kompensatsioonimeetme puhul sotsiaaldemokraatide väljapakutud metoodikat, aga kehtestatud määrad on ebaõiglased. Uus hüvitamise süsteem on piisav gaasitarbijate jaoks, aga elektritarbijaid ei aita see praktiliselt üldse, kuna hinnalagi on ebamõistlikult kõrgel ja mahupiirang liiga madal,» selgitas Saar.