Postimehe tiraaž on esmaspäeval 150 000

«Viimaste aastate suurima tiraažiga tahame üllatada neid inimesi, kes veel pole jõudnud Postimeest koju tellida,» kommenteeris Postimehe peatoimetaja Marti Aavik. «Meie toimetusse on juurde tulnud palju tugevaid ajakirjanikke, lood on mitmekesised ja põnevad. Kogu aeg arendame ka lugude jutustamist lisaks tekstile ka piltide ja graafikutega. Parafraseerides Mark Twaini, kuuldused paberlehe surmast on ennatlikud.»

Postimehe printreklaami müügiosakonna juht Jarmo Süvaoja lisab, et reklaamikanalina on Postimehe paberleht, eriti veel nii suure tiraažiga, väga oluline. «Võimalus jõuda oma reklaamkampaaniaga nii paljude silmapaarideni on väga märkimisväärne,» rääkis Süvaoja. «Olen kindel, et meie koostööpartnerid jäävad kampaania tulemustega väga rahule.»