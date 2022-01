Keskkonnaamet otsib karuputke võõrliikide tõrjujaid

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et oleme järjepideva tõrjega jõudnud silmaga märgatavate tulemusteni. «Mööda Eestimaad ringi sõites on karuputke järjest vähem näha, sest tõrje neis, hästi teada kasvukohtades on andnud tulemusi. Kuid see on vaid pool tõde: varjatud kohtades avastame ühe uusi ja väga suuri kolooniaid. Tööd on veel teha väga palju ning panustama peame me kõik, sest riikliku tõrje kõrval on ülioluline roll ka maaomanikel ja kohalikel omavalitsustel, kes oma maal karuputke järjepidevalt tõrjuvad,» ütles Vakra.