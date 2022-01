Riik arvab Osmussaare välja püsiasustusega väikesaarte nimistust

Uuenduse kohaselt on 1. veebruarist väikesaarte nimistus 15 püsiasustusega saart: Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manõja (Manija), Naissaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri.

«Väikesaarte rahvastik on pidevas muutumises – Osmussaarel elas 2021. aastal alla viie elaniku, mistõttu järgmisest aastast saart nimistust enam ei leia, ent selle aasta 1. jaanuari seisuga on number tõusnud näiteks Mohnil ja Viirelaiul, kus elab viis või rohkem inimest,» rääkis riigihalduse minister Jaak Aab (KE).

«Elu väikesaartel eristub suuresti oma tingimustelt ning on positiivne, et meil on inimesi, keda saareline eluviis kõnetab,» ütles minister.