OTSEPILT ⟩ EKRE korraldab meeleavaldust riigi majanduspoliitika vastu

«Tegin palju poleemikat tekitanud üleskutse jätta elektriarved maksmata, sest muidu valitsus end liigutama ei hakka. Kõik see oli meie erakonna poolt pidevalt suurendatud surve valitsusele ja sellest on olnud kasu,» kirjutas Helme neljapäeval . Ta rõhutas, et kui EKRE üleskutset poleks olnud, siis poleks Keskerakond ja Refmormierakond tänaseni kokkuleppele jõudnud.

«Seda survet tuleb jätkata! Jätkuvalt on vajalik, et inimesed tuleks laupäeval Tallinna Vabaduse väljakule meelt avaldama. Sest täna välja kuulutatud lahendustel on kolm suurt puudust,» lisas Helme. Tema hinnangul suunatakse nende meetmetega vajaduspõhise otsetoetuse raha otse energiamüüjatele, teiseks teevad elektri- ja küttearved ikkagi läbi hüppelise tõusu ning kolmandaks on tegemist ajutise lahendusega, mis ei vii hindu tagasi normaalsele tasemele.