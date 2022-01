OTSEPILT ⟩ Vabaduse väljakul avaldatakse meelt kõrgete energiahindade vastu

EKRE nõuab meeleavaldusel elektribörsilt ja CO2 kauplemissüsteemist lahkumist. «Elektri hinda on soovi korral võimalik langetada praeguselt mitmesajalt eurolt umbes 30 euroni megavatt-tunni kohta ehk eelmiste aastate tasemele,» leiab Helme

Kuigi neljapäeva hommikul tuli valitsuskoalitsioon välja uute energiameetmetega, siis leiab EKRE esimees Martin Helme ikkagi, et inimesed peaksid meeleavaldusele tulema.

«Tegin palju poleemikat tekitanud üleskutse jätta elektriarved maksmata, sest muidu valitsus end liigutama ei hakka. Kõik see oli meie erakonna poolt pidevalt suurendatud surve valitsusele ja sellest on olnud kasu,» kirjutas erakonna esimees neljapäeval. Ta rõhutas, et kui EKRE üleskutset poleks olnud, siis poleks Keskerakond ja Refmormierakond tänaseni kokkuleppele jõudnud.