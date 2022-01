Maaelu Edendamise Sihtasutuse uueks juhiks valiti Meelis Annus

«Mul on väga hea meel, et sihtasutust asub juhtima Meelis Annus, kes ühelt poolt tunneb hästi põllumajanduse ja maaelu valdkonda ning teisalt omab varasemast pikaajalist kogemust krediidiasutuste poolelt,» kommenteeris Oopkaup lõplikku valikut.

Maaeluminister Urmas Kruuse arvates seisavad ettevõtjate ees roheüleminekuga kaasnevad väljakutsed, mis toovad kaasa uusi ja täiendavaid finantseerimisvajadusi. «Seetõttu on tervitatav, et Meelis Annus asub oma põllumajandus- ja pangandussektori kogemustepagasiga MES-i etteotsa,» märkis minister.

Meelis Annus juhtis aastatel 2015-2021 põllumeeste ühistut KEVILI, aastatel 2006-2015 töötas Swedbank AS Põhja-Eesti regiooni ärikliendisuhete osakonna juhatajana, täites seejuures põllumajandussektori juhi ülesandeid ning on varem töötanud muu hulgas Aru Grupp AS-is ning Hansa Liising Eesti AS-is. Ta on lõpetanud Eesti-Ameerika Ärikolledži ärijuhtimise erialal.