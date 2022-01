Kallas välismeediale Lavrovi avaldusest: see on Venemaa propaganda

Kallase sõnul on vaja meeles pidada, et justnimelt Venemaa on riik, kes on loonud praeguse pingelise julgeolekuolukorra ning asunud ka seda lahendama.

«Me ei tohi nende lõksu langeda. Eskalatsiooni ei vii läbi NATO, vaid Venemaa,» ütles Kallas, lisades, et Venemaa esitatud nõudmised alliansi uute liikmete vastuvõtmise osas käivad selgelt Euroopa julgeolekuarhitektuuri vastu.

Lavrov: Venemaa pole kunagi Ukraina rahvast ähvardanud Anthony Blinken (vasakul) ja Sergei Lavrov Genfis. FOTO: Alex Brandon Ukraina olukorra arutamiseks kohtusid Genfis Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja USA välisminister Anthony Blinken. Lavrovi sõnul on Washington valmis järgmisel nädalal esitama kirjaliku vastuse Moskva julgeolekunõudmistele. Muuhulgas ütles Lavrov, et Venemaa ei ole «kunagi Ukraina rahvast ähvardanud». Moskva on mures «mitte kujutletavate ohtude, vaid tõeliste faktide pärast», ütles Lavrov lisaks. See hõlmab ka Lääne relvade ja sõjaväeinstruktorite saatmist Ukrainasse. Pärast seda, kui Venemaa saab USA vastuse oma nõudmistele, siis peetakse «meie tasemel» veel üks diplomaatiline kohtumine, ütles ta.

Saatejuht viitas siiski teatavatele lahkhelidele alliansi sees, pidades silmas Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni sõnavõttu, kes ütles, et liikmesriikide seas on erinevusi sõltuvalt sellest, mida riigid võimaliku Venemaa agressiooni korral ette võtavad.

«See ongi, mida Venemaa tahab näha, et allianss oleks lõhestunud, aga me ei tohi neile seda pakkuda,» selgitas Kallas.

Biden: alliansis on erinevusi, mida riigid on valmis tegema Ameerika Ühendriikide president Joe Biden. FOTO: CAP/MPI/RS/Scanpix USA president Joe Biden märkis eile, et oluline on hoida üksmeelt NATO liikmete seas. «On erinevused NATOs selles osas, mida riigid on valmis tegema sõltuvalt sellest, mis on juhtunud,» lausus ta pressikonverentsil. Valge Maja pidas pool tundi pärast pressikonverentsi lõppu vajalikuks Bideni väljaütlemisi selgitada, sest meedias peeti presidendi sõnakasutust mõnes kohas liialt laialivalguvaks. «Kui mis tahes Venemaa sõjajõud liiguvad üle Ukraina piiri, siis on tegemist uue invasiooniga ning USA ja meie liitlased reageerivad sellele kiire, karmi ja ühtse vastusega,» ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki avalduses, selgitamaks Ühendriikide seisukohti.

Tema arvates on viimasel ajal olnud liitlaste sõnumid siiski ühtsed ja tugevad. «See on kindlasti olnud Venemaale negatiivseks üllatuseks,» lisas Kallas, juhtides tähelepanu eile Berliinis toimunud USA välisministri sõnavõtule,kus peaministri arvates ütles Blinken samu asju, mida teisedki liitlased on Venemaa nõudmiste suunal öelnud. «Seda oli hea kuulda.»

Saatejuht küsis, kas on tõenäoline, et Venemaa viib seni Ukraina piiri lähedal asuvad väed riiki sisse. «Muidugi on see küsimus Venemaale. Ma arvan, et oleme saatnud signaale, millised on meie vastusammud, kui nad peaksid midagi sellist ette võtma,» märkis Kallas, tuues esile ka Euroopa Liidu majandusliku jõu sanktsioonide kehtestamisel.