Balti kaitseministrid: relvad tuleb kiiresti Ukrainasse toimetada

«Ukraina hoiab täna eesliini, mis lahutab Euroopat sõjalisest konfliktist Venemaaga. Peame olema täpsed – sõda Ukrainas käib ka täna ja on oluline Ukrainat igakülgselt toetada, et nad suudaks agressorile vastu panna,» ütles kaitseminister Laanet, kelle sõnul on tal hea meel, et Eesti on liitlastega konsulteerides jõudnud otsuseni annetada Ukrainale relvasüsteeme.

«Täna oleme jõudnud sinnani, et vajalikud kooskõlastused relvastuse saatmiseks Ameerika Ühendriikidelt on olemas. Relvaabiga näitame, et meie toetus ei väljendu ainult sõnades. Liitlased on ühtsed, aga alati on vaja neid, kes näitaksid initsiatiivi, Eesti on kindlasti üks neist riikidest,» lisas Laanet.